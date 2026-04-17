Festival de l’oiseau Les deux vies des oiseaux du Bois de Cise Ault

Ault

Festival de l’oiseau Les deux vies des oiseaux du Bois de Cise

46 route du Vieux Chêne Ault Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre enchanteur et préservé de la forêt primaire du Bois de Cise, un lieu à la beauté naturelle exceptionnelle, vous êtes invités à découvrir un univers fascinant. Ce site, où les majestueuses villas de la Belle Époque côtoient les arbres séculaires, offre un décor à la fois bucolique et historique. Au cœur de cet écrin verdoyant, partez à la rencontre des oiseaux qui habitent et enrichissent cet espace unique.

Tarif adulte 15 € Tarif enfant (moins de 14 ans) 7 €

Lieu de RDV Chemin du Grand Mont Cise, 80460 St-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Au fil de votre exploration, vous aurez l’occasion d’apprendre non seulement des faits intéressants sur leur mode de vie quotidien, mais aussi de découvrir les petites anecdotes et légendes captivantes qui entourent ces créatures ailées. Vous plongerez dans l’histoire de leurs noms, de leurs plumes chatoyantes, de leurs comportements fascinants, ainsi que des croyances populaires qui leur ont forgé une réputation parfois mystérieuse ou poétique.

Dans le cadre enchanteur et préservé de la forêt primaire du Bois de Cise, un lieu à la beauté naturelle exceptionnelle, vous êtes invités à découvrir un univers fascinant. Ce site, où les majestueuses villas de la Belle Époque côtoient les arbres séculaires, offre un décor à la fois bucolique et historique. Au cœur de cet écrin verdoyant, partez à la rencontre des oiseaux qui habitent et enrichissent cet espace unique.

Tarif adulte 15 € Tarif enfant (moins de 14 ans) 7 €

Lieu de RDV Chemin du Grand Mont Cise, 80460 St-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Au fil de votre exploration, vous aurez l’occasion d’apprendre non seulement des faits intéressants sur leur mode de vie quotidien, mais aussi de découvrir les petites anecdotes et légendes captivantes qui entourent ces créatures ailées. Vous plongerez dans l’histoire de leurs noms, de leurs plumes chatoyantes, de leurs comportements fascinants, ainsi que des croyances populaires qui leur ont forgé une réputation parfois mystérieuse ou poétique. .

46 route du Vieux Chêne Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-naturel.com

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English :

In the enchanting, unspoilt setting of the Bois de Cise primary forest, a place of exceptional natural beauty, you are invited to discover a fascinating universe. This site, where majestic Belle Époque villas stand side by side with centuries-old trees, offers a setting that is both bucolic and historic. In the heart of this verdant setting, meet the birds that inhabit and enrich this unique space.

Adult admission: 15? Children (under 14): 7 ?

Meeting point: Chemin du Grand Mont Cise, 80460 St-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

As you explore, you’ll learn not only interesting facts about their daily lives, but also the captivating anecdotes and legends surrounding these winged creatures. You’ll delve into the history of their names, their shimmering feathers, their fascinating behaviors, and the popular beliefs that have given them a reputation that is sometimes mysterious or poetic.

L’événement Festival de l’oiseau Les deux vies des oiseaux du Bois de Cise Ault a été mis à jour le 2026-04-10 par DESTINATION LE TREPORT MERS