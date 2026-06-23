[Festival de musique ancienne] 1926 Robert Soëtens Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Festival de musique ancienne] 1926 Robert Soëtens

Musée Michel Ciry 6 Rue Marguerite Rolle Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Robert Soëtens (1897-1997) est l’un des grands violonistes français du XXᵉ siècle. Formé au Conservatoire de Paris dès l’âge de 13 ans, il mène une brillante carrière internationale et côtoie les plus grands compositeurs de son époque.

En 1925, il rencontre Maurice Ravel lors d’une tournée en Norvège et participe à la création mondiale de son célèbre Tzigane. L’année suivante, en pleine ascension, il est engagé comme violoniste soliste de l’Orchestre du Casino de Dieppe, alors réputé pour l’excellence de sa programmation. Durant son séjour, il fréquente Albert Roussel à Varengeville-sur-Mer et devient l’interprète privilégié de sa Deuxième Sonate pour violon et piano. Il entretient également une amitié avec le compositeur Claude Delvincourt, installé près de Dieppe.

Après son passage en Normandie, Robert Soëtens poursuit une carrière de virtuose à travers le monde. En 1935, Serge Prokofiev compose pour lui son Deuxième Concerto pour violon. Il s’éteint à Paris en 1997, à l’âge de 100 ans.

Girolamo Bottiglieri, violon

Rémy Cardinale, piano Érard 1897 (collection Académie Bach) .

Musée Michel Ciry 6 Rue Marguerite Rolle Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 03

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English : [Festival de musique ancienne] 1926 Robert Soëtens

L’événement [Festival de musique ancienne] 1926 Robert Soëtens Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie