[Festival de musique ancienne] Cantates de Weimar Église Notre-Dame de l’Assomption Arques-la-Bataille samedi 22 août 2026.

Arques-la-Bataille

[Festival de musique ancienne] Cantates de Weimar

Église Notre-Dame de l’Assomption / 1 rue Le Barrois Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Après Mühlhausen, l’ensemble Correspondances poursuit son voyage au cœur de la jeunesse de Jean-Sébastien Bach avec ses premières grandes cantates composées à Weimar en 1714.

De la profonde émotion de Ich hatte viel Bekümmernis, l’une des œuvres les plus ambitieuses et personnelles du compositeur, aux bouleversants Weinen, Klagen, Sorgen, dont le célèbre chœur inspirera plus tard la Messe en si mineur, jusqu’à l’éclatante joie de Erschallet, ihr Lieder, ce concert révèle toute la richesse et la puissance expressive du jeune Bach.

Sous la direction de Sébastien Daucé, l’ensemble Correspondances vous invite à une soirée d’exception, entre larmes, ferveur et jubilation.

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction

Caroline Weynants, soprano solo

Caroline Bardot, Ji Yoon, Amélie Raison, sopranos

Blandine De Sansal, alto solo

Marie Pouchelon, Lewis Hammond, altos

Rory Carver, ténor solo

Randol Rodriguez, Marco Van Baren, ténors

Sebastian Myrus, Lysandre Châlon, basses solo

Paul-Louis Barlet, basse

Simon Pierre, violon 1

Béa Linon, violon 2

François Gallon, violoncelle

Etienne Floutier, violone

Thibaut Roussel, théorbe

Johanne Maître, hautbois

Mélanie Flahaut, basson

Mathieu Valfré, orgue

Sylvain Fabre, timbales

Julian Zimmermann, Jean-Daniel Souchon, Josquin Piguet, trompettes

Pour ce concert vous avez la possibilité de choisir votre place avec trois catégories de tarifs sur le plan qui vous sera proposé au moment de la réservation. .

Église Notre-Dame de l’Assomption / 1 rue Le Barrois Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 03 contact@academie-bach.fr

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English : [Festival de musique ancienne] Cantates de Weimar

L’événement [Festival de musique ancienne] Cantates de Weimar Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie