[Visite guidée] l’église d’Arques-la-Bataille Église Notre-Dame de l’Assomption Arques-la-Bataille
vendredi 14 août 2026 · Église Notre-Dame de l’Assomption · Arques-la-Bataille
Informations pratiques
Arques-la-Bataille
[Visite guidée] l’église d’Arques-la-Bataille
Église Notre-Dame de l’Assomption 1 Rue Le Barrois Arques-la-Bataille Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Découvrez l’église Notre-Dame d’Arques-la-Bataille, un édifice chargé d’histoire au cœur d’une commune marquée par l’une des plus célèbres batailles des guerres de Religion.
Au fil de cette visite guidée d’environ 1 h 30, laissez-vous conter l’évolution de ce monument, son architecture, ses œuvres remarquables et les événements qui ont façonné son histoire.
Entre patrimoine, anecdotes et découvertes, cette visite vous invite à porter un nouveau regard sur un lieu emblématique du territoire, témoin de plusieurs siècles d’histoire. .
Église Notre-Dame de l’Assomption 1 Rue Le Barrois Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie
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English : [Visite guidée] l’église d’Arques-la-Bataille
L’événement [Visite guidée] l’église d’Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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