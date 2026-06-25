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[Visite guidée] l’église d’Arques-la-Bataille Église Notre-Dame de l’Assomption Arques-la-Bataille

vendredi 14 août 2026 · Église Notre-Dame de l’Assomption · Arques-la-Bataille

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Église Notre-Dame de l’Assomption
Adresse
1 Rue Le Barrois
Ville
76880 Arques-la-Bataille
Département
Seine-Maritime
Tarif

Arques-la-Bataille

[Visite guidée] l’église d’Arques-la-Bataille

Église Notre-Dame de l’Assomption 1 Rue Le Barrois Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Découvrez l’église Notre-Dame d’Arques-la-Bataille, un édifice chargé d’histoire au cœur d’une commune marquée par l’une des plus célèbres batailles des guerres de Religion.
Au fil de cette visite guidée d’environ 1 h 30, laissez-vous conter l’évolution de ce monument, son architecture, ses œuvres remarquables et les événements qui ont façonné son histoire.

Entre patrimoine, anecdotes et découvertes, cette visite vous invite à porter un nouveau regard sur un lieu emblématique du territoire, témoin de plusieurs siècles d’histoire.   .

Église Notre-Dame de l’Assomption 1 Rue Le Barrois Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie  

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English : [Visite guidée] l’église d’Arques-la-Bataille

L’événement [Visite guidée] l’église d’Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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