[Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques Arques-la-Bataille
[Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques Arques-la-Bataille vendredi 21 août 2026.
Arques-la-Bataille
[Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques
Château d’Arques Arques-la-Bataille Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez les vestiges du Château d’Arques-la-Bataille, une forteresse du onzième siècle construite par Guillaume d’Arques, oncle de Guillaume le Conquérant.
Stratégiquement situé en hauteur, il a joué un rôle clé dans plusieurs conflits, notamment la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion. En 1589, Henri IV y installe ses troupes pour remporter une victoire décisive contre la Ligue catholique, donnant son nom à la commune.
Lors de cette visite, explorez son donjon carré, ses remparts et fossés, et profitez d’un panorama exceptionnel sur la vallée. Un voyage fascinant à travers l’histoire normande vous attend ! .
Château d’Arques Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie
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English : [Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques
L’événement [Visite guidée] Les ruines du Château d’Arques Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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