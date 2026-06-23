[Festival de musique ancienne] Concert de fin de stage: Motets baroques Allemands Église Notre-Dame de l’Assomption Arques-la-Bataille samedi 15 août 2026.

Arques-la-Bataille

[Festival de musique ancienne] Concert de fin de stage: Motets baroques Allemands

Église Notre-Dame de l’Assomption 1 Rue Le Barrois Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Cette année encore, l’Académie Bach organise son Festival de Musique Ancienne en Normandie, événement entièrement consacré à la musique du 17ème et 19ème siècle.

Dans l’univers baroque luthérien germanique, le motet tient une place essentielle.

Ce genre musical, qui confie au chœur le soin de mettre en valeur la rhétorique des paroles sacrées, a connu au XVIIe siècle un succès énorme, dans l’ensemble de la société. Tous les compositeurs de premier plan l’ont illustré, jusqu’à Johann Sebastian Bach à la génération suivante.

L’équipe de stagiaires qui est venue se perfectionner sur ce sujet à Arques-la-Bataille chantera pour vous cette musique merveilleuse, lors d’un concert ouvert à tous.

Programme Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein, Samuel Scheidt, Johann Christoph Bach, Johann Michael Bach & Johann Sebastian Bach .

Église Notre-Dame de l’Assomption 1 Rue Le Barrois Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 03 contact@academie-bach.fr

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English : [Festival de musique ancienne] Concert de fin de stage: Motets baroques Allemands

L’événement [Festival de musique ancienne] Concert de fin de stage: Motets baroques Allemands Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie