[Festival de musique ancienne] Johann Sebastian Bach Partitas Église Notre-Dame de l’Assomption Arques-la-Bataille

Arques-la-Bataille

[Festival de musique ancienne] Johann Sebastian Bach Partitas

Église Notre-Dame de l’Assomption 1 Rue Le Barrois Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Durant les années 1726-1730, Bach écrit et publie à ses frais des pièces pour clavecin constituées en Suites, c’est-à-dire des danses placées à la suite les unes des autres dans une progression logique d’ambiances et de contrastes. Comme le dit Bach lui-même, ces Suites se composent de Préludes, Allemandes, Courantes, Sarabandes, Gigues, Menuets et autres galanteries .

Après ces publications séparées, il rassemble ces six Suites dans un recueil, qu’il publie encore une fois lui-même en 1731, sous le titre de Clavierübung, ou Exercice de clavier, pour la récréation de l’esprit des amateurs . Il qualifie ce recueil d’Opus I. Il est alors âgé de 46 ans.

Les six Suites de ce recueil sont titrées par Bach Partitas , terme issu de la tradition italienne. Chacune des Partitas a sa propre personnalité sereine pour la première, tragique pour la deuxième, lumineuse et éclatante pour la quatrième. Comme toujours, Bach ne se répète jamais, même s’il nous donne à entendre des danses de son temps qui pourraient être codifiées ou répétitives. Toujours, Bach invente.

Composées pour les amateurs , les Partitas sont en réalité des pièces développées, d’un niveau de difficulté qui en réserve l’exécution à des clavecinistes virtuoses, qu’il s’agisse des pièces d’ouverture ou des pièces finales.

Reconnue internationalement comme une des meilleures interprètes de Bach, Céline Frisch fera sonner pour nous trois de ces chef-d’œuvres, pour la récréation de notre esprit. .

Église Notre-Dame de l’Assomption 1 Rue Le Barrois Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 03 contact@academie-bach.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Festival de musique ancienne] Johann Sebastian Bach Partitas

L’événement [Festival de musique ancienne] Johann Sebastian Bach Partitas Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie