[Festival de musique ancienne] Petite Messe Solannelle Église Notre-Dame de l’Assomption Arques-la-Bataille

Arques-la-Bataille

[Festival de musique ancienne] Petite Messe Solannelle

Église Notre-Dame de l’Assomption / 1 rue Le Barrois Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Compositeur parmi les plus célèbres de son temps, Gioachino Rossini signe 39 opéras entre 1810 et 1829, avant de renoncer mystérieusement à ce genre à seulement 37 ans.

Installé à Paris à partir de 1855, il reprend pourtant la plume pour ses salons privés et rassemble ces œuvres tardives sous le titre malicieux de *Péchés de vieillesse*. C’est dans ce cadre qu’il compose en 1863 la *Petite Messe solennelle*, chef-d’œuvre inspiré du bel canto qui a fait sa renommée.

Malgré son titre, cette messe est tout sauf petite . Son originalité réside dans son accompagnement deux pianos et un harmonium remplacent l’orchestre traditionnel. Écrite pour la chapelle privée du comte Alexis Pillet-Will et de son épouse, elle entretient un lien particulier avec le concert de ce soir le piano Pleyel n° 8888 utilisé appartenait précisément aux Pillet-Will et a peut-être servi lors de la création de l’œuvre.

Quatuor vocal Damask

Nikki Treurniet, soprano

Marine Fribourg, mezzo

Hugo Hymas, ténor

Éric Ander, baryton

Chœur des stagiaires de l’Académie Bach

Nicolas Renaux, direction

Rémy Cardinale & Gabrielle Resche, pianos historiques Pleyel (1841) et Érard (1845)

Bart Rodyns, harmonium historique Mustel .

Église Notre-Dame de l’Assomption / 1 rue Le Barrois Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 03 contact@academie-bach.fr

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English : [Festival de musique ancienne] Petite Messe Solannelle

L’événement [Festival de musique ancienne] Petite Messe Solannelle Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie