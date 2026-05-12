Festival de Musique Baroque de Martel Ode à Purcell 8 voices chorus Creysse
Festival de Musique Baroque de Martel Ode à Purcell 8 voices chorus Creysse dimanche 16 août 2026.
Creysse
Festival de Musique Baroque de Martel Ode à Purcell 8 voices chorus
Creysse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Figure majeure du baroque anglais, Henry Purcell a su donner à la musique une intensité rare, mêlant profondeur expressive, raffinement harmonique et sens aigu du théâtre
Ce concert rend hommage à ce génie musical dont les œuvres traversent les siècles avec une modernité saisissante
Figure majeure du baroque anglais, Henry Purcell a su donner à la musique une intensité rare, mêlant profondeur expressive, raffinement harmonique et sens aigu du théâtre
Ce concert rend hommage à ce génie musical dont les œuvres traversent les siècles avec une modernité saisissante. Des odes solennelles aux airs empreints de mélancolie, des pages sacrées aux élans dramatiques, chaque pièce révèle la richesse d’un langage capable de toucher l’âme autant que l’esprit. À travers ce programme, le public est invité à redécouvrir l’élégance et la puissance d’une musique où la poésie des mots épouse la beauté des lignes mélodiques — un moment suspendu, dédié à l’émotion et à la lumière baroque
Directeur Patrick Hilliard
Participants La DOMITIENNE, Ursula Bambuch, Anne Maugard, Lucas Pauchet, Simon Oberst
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Creysse 46600 Lot Occitanie
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English :
A major figure of the English Baroque, Henry Purcell gave music a rare intensity, blending expressive depth, harmonic refinement and a keen sense of theatre
This concert pays tribute to this musical genius whose works span the centuries with a striking modernity
L’événement Festival de Musique Baroque de Martel Ode à Purcell 8 voices chorus Creysse a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Dordogne
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