Festival de musique classique Classic en Montanha Chapelle de Pouey-Laün Arrens-Marsous
Festival de musique classique Classic en Montanha Chapelle de Pouey-Laün Arrens-Marsous vendredi 10 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Festival de musique classique Classic en Montanha
Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-10
Festival de musique classique organisé par l’association Opus 65, en la chapelle de Pouey-Laün.
Concerts piano flûte le vendredi 10 et samedi 11 juillet.
Avec Xavier Bressy au piano et Emélie GOODING à la flûte.
Programmes de musique classique différents pour les deux soirées.
Participation libre.
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Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
Classical music festival organized by the Opus 65 association, in the Pouey-Laün chapel.
Piano and flute concerts on Friday July 10 and Saturday July 11.
With Xavier Bressy on piano and Emélie GOODING on flute.
Different classical music programs on both evenings.
Free admission.
L’événement Festival de musique classique Classic en Montanha Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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