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Sortie accompagnée Rapaces au Soulor RDV Col du Soulor parking inférieur (location VTT-Trotinettes) Arrens-Marsous

Sortie accompagnée Rapaces au Soulor RDV Col du Soulor parking inférieur (location VTT-Trotinettes) Arrens-Marsous vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : RDV Col du Soulor parking inférieur (location VTT-Trotinettes)

Adresse : ARRENS-MARSOUS

Ville : 65400 Arrens-Marsous

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 60 60 Tarif réduit

Arrens-Marsous

Sortie accompagnée Rapaces au Soulor

RDV Col du Soulor parking inférieur (location VTT-Trotinettes) ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Tous les vendredis matins des vacances d’été sortie accompagnée à la découverte des rapaces.
Un grand oiseau qui plane dans le ciel sous le Pic du Gabizos … Un rapace sûrement, mais lequel ?
Apprenez à les identifier en un coup d’oeil et tentez l’expérience et les sensations du vol par une descente en tyrolienne.
– Accessible à tout public, à partir de 6 ans.
– Sortie animée et encadrée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.
– Réservation préalable obligatoire.
– 1 descente en tyrolienne offerte par personne à partir de 13H30 (valable uniquement le jour de la prestation).   .

RDV Col du Soulor parking inférieur (location VTT-Trotinettes) ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03  bmva65@gmail.com

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English :

Every Friday morning during the summer vacations: accompanied outing to discover birds of prey.
A big bird hovering in the sky below the Pic du Gabizos? A bird of prey for sure, but which one?
Learn to identify them at a glance, and experience the thrill of flight with a zip-line descent.

L’événement Sortie accompagnée Rapaces au Soulor Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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