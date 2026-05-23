Sortie accompagnée Rapaces au Soulor RDV Col du Soulor parking inférieur (location VTT-Trotinettes) Arrens-Marsous
Sortie accompagnée Rapaces au Soulor RDV Col du Soulor parking inférieur (location VTT-Trotinettes) Arrens-Marsous vendredi 10 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Sortie accompagnée Rapaces au Soulor
RDV Col du Soulor parking inférieur (location VTT-Trotinettes) ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Tous les vendredis matins des vacances d’été sortie accompagnée à la découverte des rapaces.
Un grand oiseau qui plane dans le ciel sous le Pic du Gabizos … Un rapace sûrement, mais lequel ?
Apprenez à les identifier en un coup d’oeil et tentez l’expérience et les sensations du vol par une descente en tyrolienne.
– Accessible à tout public, à partir de 6 ans.
– Sortie animée et encadrée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.
– Réservation préalable obligatoire.
– 1 descente en tyrolienne offerte par personne à partir de 13H30 (valable uniquement le jour de la prestation). .
RDV Col du Soulor parking inférieur (location VTT-Trotinettes) ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Friday morning during the summer vacations: accompanied outing to discover birds of prey.
A big bird hovering in the sky below the Pic du Gabizos? A bird of prey for sure, but which one?
Learn to identify them at a glance, and experience the thrill of flight with a zip-line descent.
L’événement Sortie accompagnée Rapaces au Soulor Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium Salle des fêtes Arrens-Marsous 30 mai 2026
- La Montée cycliste du Tech la mini Val d’Azun Départ Salle des fêtes Arrens-Marsous 7 juin 2026
- Le CIC Tour Féminin des Pyrénées, 2ème étape Arrens-Marsous 13 juin 2026
- Festival Paroles d’Exils 2026 Salle des fêtes Arrens-Marsous 26 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Tours et détours Village Arrens-Marsous 26 juin 2026