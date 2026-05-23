Rando à la rencontre d’un éleveur La Pastorale chez Baptiste ! Arrens-Marsous
Rando à la rencontre d’un éleveur La Pastorale chez Baptiste ! Arrens-Marsous vendredi 10 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Rando à la rencontre d’un éleveur La Pastorale chez Baptiste !
ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:30:00
fin : 2026-08-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Tous les vendredis après-midi des vacances d’été randonnée accompagnée à la rencontre de Baptiste, éleveur en Val d’Azun.
Découverte par les 5 sens de la vie de Berger !
Regarder la traite des vaches, goûter le fromage, écouter les sonnailles, comprendre les paysages pastoraux du Val d’Azun … Tout ça à la ferme Cazaux !
– Sortie accessible à partir de 8 ans.
– Équipement à prévoir: chaussures de marche, sac de randonnée, petit encas, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil et crème solaire !
– Réservation obligatoire.
– Sortie animée et encadrée par le Bureau Montagne du Val d’Azun. .
ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com
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English :
Every Friday afternoon during the summer vacations: guided hikes to meet Baptiste, a herdsman in Val d’Azun.
Discover life as a shepherd through the 5 senses!
Watch the cows being milked, taste the cheese, listen to the cowbells, understand the pastoral landscapes of the Val d’Azun? All at the Cazaux farm!
L’événement Rando à la rencontre d’un éleveur La Pastorale chez Baptiste ! Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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