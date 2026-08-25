Informations pratiques

Arrens-Marsous

Festival de musique classique Classic en Montanha

Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Festival de musique classique organisé par l’association Opus 65, en la chapelle de Pouey-Laün.

Piano et piano chant lyrique

Xavier BRESSY et Simon LEBENS au piano ; Nicolas LARTAUN au chant (baryton).

Programmes de musique classique différent pour les deux soirées du 28 et 29.

> Participation libre. .

Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Classical music festival organized by the Opus 65 association, at the Pouey-La%FCn Chapel.

Piano and operatic piano:

Xavier BRESSY and Simon LEBENS on piano; Nicolas LARTAUN, baritone.

Different classical music programs for the two evenings on the 28th and 29th.

L’événement Festival de musique classique Classic en Montanha Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65