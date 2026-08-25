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AGENDA · Arrens-Marsous

Festival de musique classique Classic en Montanha Chapelle de Pouey-Laün Arrens-Marsous

vendredi 28 août 2026 · Chapelle de Pouey-Laün · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Chapelle de Pouey-Laün
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

Festival de musique classique Classic en Montanha

Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

Festival de musique classique organisé par l’association Opus 65, en la chapelle de Pouey-Laün.
Piano et piano chant lyrique
Xavier BRESSY et Simon LEBENS au piano ; Nicolas LARTAUN au chant (baryton).

Programmes de musique classique différent pour les deux soirées du 28 et 29.
> Participation libre.   .

Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49 

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English :

Classical music festival organized by the Opus 65 association, at the Pouey-La%FCn Chapel.
Piano and operatic piano:
Xavier BRESSY and Simon LEBENS on piano; Nicolas LARTAUN, baritone.

Different classical music programs for the two evenings on the 28th and 29th.

L’événement Festival de musique classique Classic en Montanha Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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