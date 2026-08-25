Festival de musique classique Classic en Montanha Chapelle de Pouey-Laün Arrens-Marsous
vendredi 28 août 2026 · Chapelle de Pouey-Laün · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Festival de musique classique Classic en Montanha
Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Festival de musique classique organisé par l’association Opus 65, en la chapelle de Pouey-Laün.
Piano et piano chant lyrique
Xavier BRESSY et Simon LEBENS au piano ; Nicolas LARTAUN au chant (baryton).
Programmes de musique classique différent pour les deux soirées du 28 et 29.
> Participation libre. .
Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
Classical music festival organized by the Opus 65 association, at the Pouey-La%FCn Chapel.
Piano and operatic piano:
Xavier BRESSY and Simon LEBENS on piano; Nicolas LARTAUN, baritone.
Different classical music programs for the two evenings on the 28th and 29th.
L’événement Festival de musique classique Classic en Montanha Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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