Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo
Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo jeudi 13 août 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Pour sa nouvelle édition, Les Musicales de Saint-Cast proposeront quatre concerts, aux esthétiques variées, afin d’explorer toute la richesse de la musique classique. Ces rendez-vous musicaux seront portés par des artistes passionnés, désireux de partager leur art dans un cadre naturel et patrimonial exceptionnel.
Nos valeurs et notre engagement
– Accessibilité & partage des concerts de musique classique professionnelle à des tarifs abordables.
– Jeunes talents accompagner la nouvelle génération de musiciens dans leur parcours professionnel.
– Territoire & patrimoine contribuer au rayonnement culturel de Saint-Cast et de la Bretagne.
– Rencontre & convivialité favoriser l’échange entre artistes, bénévoles et spectateurs, notamment autour de produits locaux.
Programme à venir .
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 93 32 31
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English :
L’événement Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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