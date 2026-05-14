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Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo jeudi 13 août 2026.

Lieu : Salle d'Armor

Adresse : Boulevard de la Mer

Ville : 22380 Saint-Cast-le-Guildo

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Cast-le-Guildo

Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-13

Pour sa nouvelle édition, Les Musicales de Saint-Cast proposeront quatre concerts, aux esthétiques variées, afin d’explorer toute la richesse de la musique classique. Ces rendez-vous musicaux seront portés par des artistes passionnés, désireux de partager leur art dans un cadre naturel et patrimonial exceptionnel.

Nos valeurs et notre engagement
– Accessibilité & partage des concerts de musique classique professionnelle à des tarifs abordables.
– Jeunes talents accompagner la nouvelle génération de musiciens dans leur parcours professionnel.
– Territoire & patrimoine contribuer au rayonnement culturel de Saint-Cast et de la Bretagne.
– Rencontre & convivialité favoriser l’échange entre artistes, bénévoles et spectateurs, notamment autour de produits locaux.

Programme à venir   .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 93 32 31 

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English :

L’événement Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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