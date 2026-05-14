Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Saint-Cast-le-Guildo

Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Pour sa nouvelle édition, Les Musicales de Saint-Cast proposeront quatre concerts, aux esthétiques variées, afin d’explorer toute la richesse de la musique classique. Ces rendez-vous musicaux seront portés par des artistes passionnés, désireux de partager leur art dans un cadre naturel et patrimonial exceptionnel.

Nos valeurs et notre engagement

– Accessibilité & partage des concerts de musique classique professionnelle à des tarifs abordables.

– Jeunes talents accompagner la nouvelle génération de musiciens dans leur parcours professionnel.

– Territoire & patrimoine contribuer au rayonnement culturel de Saint-Cast et de la Bretagne.

– Rencontre & convivialité favoriser l’échange entre artistes, bénévoles et spectateurs, notamment autour de produits locaux.

Programme à venir .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 93 32 31

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English :

L’événement Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme