Festival de musique de chambre Natalie Dessay, Shani Diluka et Johnny Rasse Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Festival de musique de chambre Natalie Dessay, Shani Diluka et Johnny Rasse

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 20:30:00

fin : 2027-04-17 22:00:00

Date(s) :

2027-04-17

Programme

Oeuvres de Grieg, Vivaldi, Brahms, Ravel, Debussy, Chausson, Rimski-Korsakov, Saint-Saëns…

Avec Rossignols, Natalie Dessay, figure mythique de l’opéra — de la Reine de la Nuit à Violetta — explore un territoire, plus intime et libre, où la voix devient jeu, poésie et émotion. À ses côtés, Johnny Rasse, chanteur d’oiseaux unique en son genre, déploie un art fascinant, faisant naître merles, pinsons et rossignols dans un troublant dialogue avec la voix humaine. Au piano, Shani Diluka tisse un écrin musical où Edvard Grieg, Claude Debussy et Maurice Ravel dialoguent avec Alphonse de Lamartine ou Jacques Prévert. Entre poésie, virtuosité et émerveillement, une vingtaine d’oiseaux peuplent la scène, transformée en paysage vivant — une invitation à écouter autrement, et à renouer avec la magie du monde naturel. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Festival de musique de chambre Natalie Dessay, Shani Diluka et Johnny Rasse

L’événement Festival de musique de chambre Natalie Dessay, Shani Diluka et Johnny Rasse Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon