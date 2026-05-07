Festival de musique de Vollore Emmanuel ROSSFELDER, guitare & ACENTO QUINTET Hommage à Astor PIAZZOLLA Tango Argentin Place de la Fontaine Vollore-Ville

Vollore-Ville

Festival de musique de Vollore Emmanuel ROSSFELDER, guitare & ACENTO QUINTET Hommage à Astor PIAZZOLLA Tango Argentin

Place de la Fontaine Eglise Vollore-Ville Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

*Tarif réduit RSA, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, adhérents MGEN-avantage, PMR Gratuit pour les moins de 18 ans Abonnements à partir de 3 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités), le virtuose ACENTO QUINTET, nous convit à un après-midi exceptionnel pour célébrer l’univers d’Astor PIAZZOLLA, le maître de Tango Argentin !

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Place de la Fontaine Eglise Vollore-Ville 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues Over 75 guest artists), the virtuoso ACENTO QUINTET invites us to an exceptional afternoon celebrating the universe of Astor PIAZZOLLA, the master of Argentine Tango!

L’événement Festival de musique de Vollore Emmanuel ROSSFELDER, guitare & ACENTO QUINTET Hommage à Astor PIAZZOLLA Tango Argentin Vollore-Ville a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez