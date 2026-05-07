Festival des concerts de Vollore Duo CON FUOCO & ses amis MOZART & BRAHMS Rue du Château Vollore-Ville
Festival des concerts de Vollore Duo CON FUOCO & ses amis MOZART & BRAHMS Rue du Château Vollore-Ville mardi 14 juillet 2026.
Vollore-Ville
Festival des concerts de Vollore Duo CON FUOCO & ses amis MOZART & BRAHMS
Rue du Château Château de Vollore Vollore-Ville Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif réduit
*Tarif réduit RSA, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, adhérents MGEN-avantage, PMR Gratuit pour les moins de 18 ans Abonnements à partir de 3 concerts
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités), le DUO CON FUSCO & leurs amis (piano, violon, alto, violoncelle) vous convit à une soirée intense au Château avec MOZART & de BRAHMS !
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Rue du Château Château de Vollore Vollore-Ville 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65
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English :
As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues Over 75 guest artists), DUO CON FUSCO & their friends (piano, violin, viola, cello) invite you to an intense evening at the Château with MOZART & de BRAHMS!
L’événement Festival des concerts de Vollore Duo CON FUOCO & ses amis MOZART & BRAHMS Vollore-Ville a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez
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