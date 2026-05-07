Festival des Concerts de Vollore Fête au village en musique Place de la Fontaine, place de Mission Vollore-Ville
Festival des Concerts de Vollore Fête au village en musique Place de la Fontaine, place de Mission Vollore-Ville mardi 14 juillet 2026.
Vollore-Ville
Festival des Concerts de Vollore Fête au village en musique
Place de la Fontaine, place de Mission Place de la Fontaine Vollore-Ville Puy-de-Dôme
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:45:00
fin : 2026-07-14 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités cet été), la commune VOLLORE-VILLE, BERCEAU DU FESTIVAL DE MUSIQUE CREE EN 1978, convie les festivaliers à venir fêter le 14 juillet en MUSIQUE.
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Place de la Fontaine, place de Mission Place de la Fontaine Vollore-Ville 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65
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English :
As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues over 75 guest artists this summer), VOLLORE-VILLE, the birthplace of the music festival founded in 1978, invites festival-goers to celebrate July 14th with MUSIC.
L’événement Festival des Concerts de Vollore Fête au village en musique Vollore-Ville a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez