Festival des Concerts de Vollore Fête au village en musique Place de la Fontaine, place de Mission Vollore-Ville

Vollore-Ville

Festival des Concerts de Vollore Fête au village en musique

Place de la Fontaine, place de Mission Place de la Fontaine Vollore-Ville Puy-de-Dôme

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:45:00

fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités cet été), la commune VOLLORE-VILLE, BERCEAU DU FESTIVAL DE MUSIQUE CREE EN 1978, convie les festivaliers à venir fêter le 14 juillet en MUSIQUE.

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Place de la Fontaine, place de Mission Place de la Fontaine Vollore-Ville 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues over 75 guest artists this summer), VOLLORE-VILLE, the birthplace of the music festival founded in 1978, invites festival-goers to celebrate July 14th with MUSIC.

L’événement Festival des Concerts de Vollore Fête au village en musique Vollore-Ville a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez