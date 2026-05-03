Festival de musique F. Poulenc Musique de chambre Centre européen Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Festival de musique F. Poulenc Musique de chambre

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert variations de chambre

Moments musicaux aux formes variées entre voix, clarinette et piano.

Delphine HAIDAN mezzo-soprano

Pierre GÉNISSON clarinette

Joseph BIRNBAUM piano

Les origines du Festival

Nous avons voulu créer, avec Joseph Birnbaum, un festival qui célèbre, sur les terres mêmes de ses ancêtres et qui l’ont vu grandir, un festival consacré au plus français des compositeurs du début du XXème siècle Francis… qui est devenu Poulenc à force de fréquenter Satie, Cocteau, Auric, Milhaud, Koechlin … et avant tout mettre en lumière le musicien des Poètes comme Apollinaire, Max Jacob, Eluard, Ronsard, Louise de Vilmorin, Maurice Carême.​

Où ça ? À Espalion, où l’on jouera du Poulenc Boulevard Joseph Poulenc, mais aussi à Bozouls, Saint Côme d’Olt, au Nayrac et à Conques, qui feront partie du Voyage. Vestige de ce passé familial estival la Tour de Masse à Espalion, à côté de l’Abbaye de Bonneval. On chantera Poulenc, mais pas que les compositeurs qui l’ont inspiré feront aussi vibrer les églises et salles de concert Mozart, Schubert, Ravel, Debussy, Fauré, Stravinsky, Hahn….

Cette énergie nous est venue d’abord d’une amitié musicale indiscutablement évidente, et de l’envie de célébrer le patrimoine architectural et culturel espalionnais.

​Nous souhaitons un festival ouvert à tous, où Aveyronnais, marcheurs de Compostelle et touristes de tous horizons pourraient, après le concert, repartir avec dans leur tête, l’adorable mauvaise musique du compositeur, comme il aimait à le dire, et surtout vouloir en découvrir un peu plus sur ce fantastique musicien. ​— Hervé Ribaud-Shinberg —

​ 20 .

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 6 77 53 11 00 president@lesartsdelecoute.com

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English :

Chamber Music Variations Concert

Musical moments in various forms featuring voice, clarinet, and piano.

Delphine HAIDAN mezzo-soprano

Pierre G%C9NISSON clarinet

Joseph BIRNBAUM piano

L’événement Festival de musique F. Poulenc Musique de chambre Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)