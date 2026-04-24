Concert Les Musicales LIGHT! Centre européen Conques-en-Rouergue
Concert Les Musicales LIGHT! Centre européen Conques-en-Rouergue vendredi 7 août 2026.
Conques-en-Rouergue
Concert Les Musicales LIGHT!
Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
12-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 7 août à 21h30 en l’Abbatiale de Conques
LIGHT ! Autour des motets de Bach
Ce programme dépasse le simple cadre d’un concert de motets de Jean-Sébastien Bach.
Pensé comme un spectacle, LICHT ! met en résonance la musique de Bach avec un récit contemporain écrit, spécialement pour ce projet, par Stéphane Heaume.
L’interprétation musicale reste fidèle à l’esprit de Bach, avec un continuo soigné, tout en s’ouvrant à la création contemporaine une œuvre originale de Thierry Escaich, commandée pour ce programme, vient prolonger et éclairer l’héritage des motets.
LICHT ! propose un impact sonore et émotionnel qui transcende les frontières entre les époques, offrant une expérience immersive et accessible, où la musique de Bach et la création contemporaine se rencontrent dans une intensité nouvelle.
Christopher Gibert, Direction
Étienne Manchon, Orgue
Claire Gratton, Violoncelle
Michel Wolkowitsky, récitant
Ce concert est coproduit avec le Festival de l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue et l’Abbaye de Sylvanès 5 .
Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr
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English :
Friday, August 7 at 9:30 pm in the Abbatiale de Conques
LIGHT! Around Bach’s motets
L’événement Concert Les Musicales LIGHT! Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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