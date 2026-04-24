Concert Les Musicales LIGHT! Centre européen Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Concert Les Musicales LIGHT!

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

12-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7 août à 21h30 en l’Abbatiale de Conques

LIGHT ! Autour des motets de Bach

Ce programme dépasse le simple cadre d’un concert de motets de Jean-Sébastien Bach.

Pensé comme un spectacle, LICHT ! met en résonance la musique de Bach avec un récit contemporain écrit, spécialement pour ce projet, par Stéphane Heaume.

L’interprétation musicale reste fidèle à l’esprit de Bach, avec un continuo soigné, tout en s’ouvrant à la création contemporaine une œuvre originale de Thierry Escaich, commandée pour ce programme, vient prolonger et éclairer l’héritage des motets.

LICHT ! propose un impact sonore et émotionnel qui transcende les frontières entre les époques, offrant une expérience immersive et accessible, où la musique de Bach et la création contemporaine se rencontrent dans une intensité nouvelle.

Christopher Gibert, Direction

Étienne Manchon, Orgue

Claire Gratton, Violoncelle

Michel Wolkowitsky, récitant



Ce concert est coproduit avec le Festival de l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue et l’Abbaye de Sylvanès 5 .

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

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English :

Friday, August 7 at 9:30 pm in the Abbatiale de Conques

LIGHT! Around Bach’s motets

L’événement Concert Les Musicales LIGHT! Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)