De Ferré à Ferrat, Poètes vos papiers… ! Auditorium du Centre Européen de Conques Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

De Ferré à Ferrat, Poètes vos papiers… !

Auditorium du Centre Européen de Conques 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

12-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de Les Musicales

Jean Ferrat s’en est allé, nous laissant héritiers de sa musique, de ses luttes ardentes, de son humanité, refermant l’un des plus beaux chapitres de notre histoire commune.

Avec plus de 300 chansons (poèmes…) et une quarantaine d’albums originaux, Léo Ferré occupe une place centrale dans le monde de la chanson française.

Faire dialoguer ces deux artistes majeurs, c’est le projet de ce récital. Les musiciens proposent un concert inédit, sous la forme d’un voyage musical et poétique, au cœur de l’œuvre de ces artistes inclassables, en s’appuyant particulièrement sur leurs interprétations des grands poètes que furent Aragon, Verlaine, Rimbaud et Baudelaire.

Artistes

Eric Pérez, chant

Jean-Marc PADOVANI, saxophone

Alain BRUEL accodéon

Julien DUTHU contrebasse 5 .

Auditorium du Centre Européen de Conques 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

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English :

As part of Les Musicales

L’événement De Ferré à Ferrat, Poètes vos papiers… ! Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)