Conques-en-Rouergue

Concert Fête de la Musique

Square Taralon Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin 19h DANSEZ BOURDONS J.P Rasle et Antoine Charpentier

Explorant un répertoire peu connu des règnes de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, les musiciens recréent les danses de village et la musique de chambre de la

Cour de Versailles.

À l’époque, les sonorités enchanteresses des cornemuses royales et de la musette baroque résonnaient dans les spectacles en extérieur comme dans les salons intimes. Musiciens de la Cour et amateurs nobles ont créé une musique étonnante de virtuosité pour la musette et la vielle. Des airs redécouverts, transformant ce programme varié en un véritable voyage dans le temps.

Antoine Charpentier, cornemuses, hautbois traditionnel

Jean-Pierre Rasle, cornemuses, cromorne, hautbois et flutes-à-bec .

Square Taralon Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

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English :

Sunday, June 21, 7 p.m. DANSEZ BOURDONS J.P Rasle and Antoine Charpentier

L’événement Concert Fête de la Musique Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)