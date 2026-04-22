L’Enfant Arbre Auditorium du Centre Européen Conques-en-Rouergue
L’Enfant Arbre Auditorium du Centre Européen Conques-en-Rouergue samedi 9 mai 2026.
Conques-en-Rouergue
L’Enfant Arbre
Auditorium du Centre Européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
par la Cie YIFAN, Ignacio Herrero artiste de cirque et musicien
Ce spectacle solo aborde, de façon poétique, la question des personnes perçues comme différentes. À travers la métaphore de l’enfant-arbre, il nous invite à réfléchir à la manière d’accepter nos différences.
Un projet contre le harcèlement et toutes les formes de discrimination. Un projet sur la richesse de nos différences, un projet qui parle d’amour.
L’Enfant Arbre raconte l’histoire d’un enfant né avec des racines et des branches, un être à la fois différent et profondément relié au monde qui l’entoure.
Moment partagé après le spectacle
Avec la participation de la maison de retraite Val Fleuri et du Foyer logement les Claravellis de Clairvaux.
En partenariat avec le Département de l’Aveyron et la Communauté de communes Conques-Marcillac. .
Auditorium du Centre Européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr
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English :
by Cie YIFAN, Ignacio Herrero circus artist and musician
L’événement L’Enfant Arbre Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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