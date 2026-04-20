Marché de pays à Grand-Vabre Conques-en-Rouergue
Marché de pays à Grand-Vabre Conques-en-Rouergue dimanche 3 mai 2026.
Conques-en-Rouergue
Marché de pays à Grand-Vabre
Grand Vabre Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07
Grand-Vabre Marché de Pays au village sur la place de la mairie, le premier dimanche du mois.
Le Club Multiprintemps de Grand-Vabre, sous l’égide de la municipalité organise tous les premiers dimanches du mois son marché de 09h à 12h.
Vous trouverez en autres
– Pains
– Fromages
– Fruits et légumes
– Poulets rôtis et préparations culinaires
– Jus de pommes, de poires et de coings
– Les produits St Hervé
– Etc… .
Grand Vabre Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie
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English :
Grand-Vabre: Marché de Pays in the village on the town hall square, first Sunday of the month.
L’événement Marché de pays à Grand-Vabre Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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