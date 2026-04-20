Conques-en-Rouergue

Marché de pays à Grand-Vabre

Grand Vabre Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07

Grand-Vabre Marché de Pays au village sur la place de la mairie, le premier dimanche du mois.

Le Club Multiprintemps de Grand-Vabre, sous l’égide de la municipalité organise tous les premiers dimanches du mois son marché de 09h à 12h.

Vous trouverez en autres

– Pains

– Fromages

– Fruits et légumes

– Poulets rôtis et préparations culinaires

– Jus de pommes, de poires et de coings

– Les produits St Hervé

– Etc… .

Grand Vabre Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

Grand-Vabre: Marché de Pays in the village on the town hall square, first Sunday of the month.

L’événement Marché de pays à Grand-Vabre Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)