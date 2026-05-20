Lecture et rencontre à la librairie Chemins d’encre Mila Salangane Conques Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Lecture et rencontre à la librairie Chemins d’encre Mila Salangane

Conques 2 rue Charlemagne Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

vendredi 19 juin à 18 h, la librairie Chemins d’encre recevra Mila Salangane pour son livre : L’aube des libellules et son éditrice, Geneviève André-Acquier.

L’aube des libellules écrit par Mila salangane a été illustré par Catherine Renaud-Baret et publié aux éditions Réciproques.

L’éditrice, Geneviève André-Acquier. sera présente et reviendra pour nous sur le parcours de cette maison d’édition Réciproques basée à Montauban qui a choisi depuis plus de 25 ans de faire dialoguer texte et image. .

Conques 2 rue Charlemagne Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 22 95 librairiecheminsdencre@orange.fr

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English :

friday June 19 at 6 p.m., the Chemins d’encre bookshop will welcome Mila Salangane for her book L’aube des libellules and her editor, Geneviève André-Acquier.

L’événement Lecture et rencontre à la librairie Chemins d’encre Mila Salangane Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)