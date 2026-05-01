Reflets Auditorium du Centre Européen Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Reflets

Auditorium du Centre Européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Par la Cie Les Canardes Boiteuses, Manouk Guibert

Reflet(s) est donc un entre-sort en solo, de manipulation de miroir et d’équilibre sur les mains. Une invitation à vivre une intimité collective et à (re)découvrir son reflet et celui des autres.

Une proposition pour se questionner sur le regard que l’on porte sur soi et sur celui des autres. Guidé par un personnage clownesque, le public est sollicité pour rentrer dans cet univers où l’envers est l’endroit, où l’on se voit soi, mais est-ce bien moi ?

Un instant suspendu dans un monde parallèle au travers d’un ou plusieurs miroirs.

Artistes Manouk Guibert et Maël Vogel (composition musicale)

Moment partagé après le spectacle.

En partenariat avec la DSDEN de l’Aveyron et l’école Roger-Noyer d’Auzits .

Auditorium du Centre Européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

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English :

By Cie Les Canardes Boiteuses, Manouk Guibert

L’événement Reflets Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)