De la Sibérie à l’Aveyron et à Notre-Dame de Paris Une vie à faire parler les corps Auditorium du Centre Européen Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

De la Sibérie à l’Aveyron et à Notre-Dame de Paris Une vie à faire parler les corps

Auditorium du Centre Européen 6,rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

par Éric CRUBÉZY professeur d’Anthropobiologie

À partir de terrains allant de le Sibérie à l’Aveyron, et jusqu’à Notre-Dame de Paris avec l’exhumation récente d’une tombe un sarcophage en plomb abritant le squelette du poète Joachim du Bellay- cette conférence se propose de rendre compte de plusieurs découvertes majeures en anthropobiologie.

L’analyse des restes humains permet, en effet, de reconstituer maladies, modes de vie et pratiques funéraires.

Croisant archéologie, biologie et histoire les corps deviennent des sources essentielles pour comprendre les sociétés passées. une réflexion sur la science du vivant appliquée aux morts

Éric CRUBÉZY professeur d’anthropobiologie. Université Toulouse III Paul Sabatier. Membre de l’Institut universitaire de France .

Auditorium du Centre Européen 6,rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

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English :

by Éric CRUBÉZY: Professor of Anthropobiology

L’événement De la Sibérie à l’Aveyron et à Notre-Dame de Paris Une vie à faire parler les corps Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)