Lecture Les Fleurs du Mal Conques-en-Rouergue
Lecture Les Fleurs du Mal Conques-en-Rouergue samedi 23 mai 2026.
Conques-en-Rouergue
Lecture Les Fleurs du Mal
Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Lecture des Fleurs du Mal et interprétation des dessins de Matisse, le samedi 23 mai à 18h à la librairie Chemin d’Encre.
Les Fleurs du Mal de Baudelaire illustrées par Matisse.
En 1947 Matisse décide d’illustrer les Fleurs du Mal et nous proposons une interprétation du choix de Matisse accompagnés de ses illustrations. Les fleurs du mal sont une aventure poétique qui tente de se frayer un chemin dans les méandres de l’âme humaine en proie à toutes ses émotions et ses désirs…
avec
Bernard Fontaine
(lecture) théâtre de la Chevêche
Marion Melnotte
(musique et interprétation musicales- piano) Musicalise
Horaire 18h00
Entrée libre participation libre au chapeau
Renseignements réservations 05 65 46 22 95 .
Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 22 95 librairiecheminsdencre@orange.fr
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English :
Reading of Les Fleurs du Mal and interpretation of Matisse’s drawings, Saturday May 23 at 6pm at the Chemin d’Encre bookshop.
L’événement Lecture Les Fleurs du Mal Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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