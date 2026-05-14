Concert les musicales de Grand-Vabre Conques-en-Rouergue
Concert les musicales de Grand-Vabre Conques-en-Rouergue samedi 6 juin 2026.
Conques-en-Rouergue
Concert les musicales de Grand-Vabre
Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Enfant 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert The Barbles tribute band des Beatles version acoustique, dans le cadre des musicales de Grand-Vabre.
Samedi 6 juin 2026 à 20H30 -Rendez-vous à la salle des fêtes
Restauration possible sur place Foodtruck
Participation aux frais = 10€ incluant le pot d’accueil
Echange avec les artistes et buvette après le concert
Renseignements et réservation 06.37.87.47.73 5 .
Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie
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English :
The Barbles concert: acoustic Beatles tribute band, as part of the Musicales de Grand-Vabre festival.
Saturday June 6, 2026 at 8:30 pm Meet at the Salle des Fêtes
L’événement Concert les musicales de Grand-Vabre Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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