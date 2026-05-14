Conques-en-Rouergue

Concert les musicales de Grand-Vabre

Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Enfant 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert The Barbles tribute band des Beatles version acoustique, dans le cadre des musicales de Grand-Vabre.

Samedi 6 juin 2026 à 20H30 -Rendez-vous à la salle des fêtes

Restauration possible sur place Foodtruck

Participation aux frais = 10€ incluant le pot d’accueil

Echange avec les artistes et buvette après le concert

Renseignements et réservation 06.37.87.47.73 5 .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

The Barbles concert: acoustic Beatles tribute band, as part of the Musicales de Grand-Vabre festival.

Saturday June 6, 2026 at 8:30 pm Meet at the Salle des Fêtes

L’événement Concert les musicales de Grand-Vabre Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)