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Récital de chants lyriques sacrés et profanes Conques-en-Rouergue

Récital de chants lyriques sacrés et profanes Conques-en-Rouergue

Récital de chants lyriques sacrés et profanes Conques-en-Rouergue samedi 30 mai 2026.

Ville : 12320 Conques-en-Rouergue

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Conques-en-Rouergue

Récital de chants lyriques sacrés et profanes

Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-05-30 2026-06-13 2026-09-12 2026-10-06

Récital de chants lyriques sacrés et profanes
Franck Aderschlag (ténor), chant
Accompagné par Frère Godefroid au piano.
13/04 30/05 13/06 12/09 06/10 à 16H
Entrée libre.   .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie  

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English :

Recital of sacred and secular lyrical songs
Franck Aderschlag (tenor), singing

L’événement Récital de chants lyriques sacrés et profanes Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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