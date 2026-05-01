Récital de chants lyriques sacrés et profanes Conques-en-Rouergue
Récital de chants lyriques sacrés et profanes Conques-en-Rouergue samedi 30 mai 2026.
Conques-en-Rouergue
Récital de chants lyriques sacrés et profanes
Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-13 2026-09-12 2026-10-06
Récital de chants lyriques sacrés et profanes
Franck Aderschlag (ténor), chant
Accompagné par Frère Godefroid au piano.
13/04 30/05 13/06 12/09 06/10 à 16H
Entrée libre. .
Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie
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English :
Recital of sacred and secular lyrical songs
Franck Aderschlag (tenor), singing
L’événement Récital de chants lyriques sacrés et profanes Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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