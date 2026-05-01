Conques-en-Rouergue

Récital de chants lyriques sacrés et profanes

Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13 2026-09-12 2026-10-06

Récital de chants lyriques sacrés et profanes

Franck Aderschlag (ténor), chant

Accompagné par Frère Godefroid au piano.

13/04 30/05 13/06 12/09 06/10 à 16H

Entrée libre. .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

Recital of sacred and secular lyrical songs

Franck Aderschlag (tenor), singing

L’événement Récital de chants lyriques sacrés et profanes Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)