Conques-en-Rouergue

Foire annuelle Noailhac

Noailhac Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Foire et vide grenier (emplacements gratuits)

Vente de produits du terroir par les producteurs locaux.

Possibilité de restauration sur place avec, entre autres, dégustation du traditionnel chevreau à l’oseille de 8H à 16H .

Noailhac Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

Fair and garage sale (free spaces)

Sale of local produce by local producers.

L’événement Foire annuelle Noailhac Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)