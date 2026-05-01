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Foire annuelle Noailhac Conques-en-Rouergue

Foire annuelle Noailhac Conques-en-Rouergue

Foire annuelle Noailhac Conques-en-Rouergue lundi 25 mai 2026.

Adresse : Noailhac

Ville : 12320 Conques-en-Rouergue

Département : Aveyron

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Conques-en-Rouergue

Foire annuelle Noailhac

Noailhac Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Foire et vide grenier (emplacements gratuits)
Vente de produits du terroir par les producteurs locaux.
Possibilité de restauration sur place avec, entre autres, dégustation du traditionnel chevreau à l’oseille de 8H à 16H   .

Noailhac Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie  

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English :

Fair and garage sale (free spaces)
Sale of local produce by local producers.

L’événement Foire annuelle Noailhac Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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