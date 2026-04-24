Concert de clôture de stage Symphonie de Psaumes Centre Européen de Conques Conques-en-Rouergue
Concert de clôture de stage Symphonie de Psaumes Centre Européen de Conques Conques-en-Rouergue vendredi 17 juillet 2026.
Conques-en-Rouergue
Symphonie de Psaumes De Stravinsky à Castagnet
Centre Européen de Conques Auditorium Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
TARIF
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Vendredi 17 juillet Concert de clôture Stage de chant choral de J.S Veysseyre
CHŒUR ÉPHÉMÈRE DE CONQUES
La Symphonie de Psaumes, du compositeur russe Igor Stravinsky, est une œuvre unique mêlant musique sacrée et symphonique. Composée en 1930 pour le 50e anniversaire du Boston Symphony Orchestra, cette symphonie est une véritable mise en musique des psaumes 38, 40 et 150.
C’est le chant des psaumes que je symphonise , dira le compositeur lui-même. Stravinsky, alors en pleine redécouverte de la foi orthodoxe, met en musique des textes sacrés, chantés en latin et interprétés par un orchestre atypique sans violons ni clarinettes, mais avec deux pianos et des chœurs. 5 .
Centre Européen de Conques Auditorium Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie
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English :
Friday, July 17 Closing concert J.S Veysseyre’s choral singing course
L’événement Symphonie de Psaumes De Stravinsky à Castagnet Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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