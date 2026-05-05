Concert de la chorale en Sol Mineur Conques-en-Rouergue
Concert de la chorale en Sol Mineur Conques-en-Rouergue samedi 27 juin 2026.
Conques-en-Rouergue
Concert de la chorale en Sol Mineur
Abbatiale Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La chorale en Sol Mineur de Decazeville vous propose un beau concert.
Un programme riche et varié, composé d’œuvres classiques et contemporaines d’Antonio Vivaldi, Morten Lauridsen, Ola Djeilo, Frode Fjellheim…
La chorale en Sol Mineur est composée d’une quarantaine de choristes et est dirigée par François Mailhé, professeur de musique. .
Abbatiale Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 6 89 14 83 86 f.guy12@orange.fr
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English :
L’événement Concert de la chorale en Sol Mineur Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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