Concert clôture de fin de stage VIVALDI Salle de la Rotonde Conques-en-Rouergue
Concert clôture de fin de stage VIVALDI Salle de la Rotonde Conques-en-Rouergue samedi 1 août 2026.
Conques-en-Rouergue
Concert Vivaldi Dixit Dominus Magnificat
Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 1er août Chœur éphémère de Conques
Concert de clôture stage de chant choral Direction de chœur Noëlle Thibon –
Abbatiale Ste Foy de Conques 21h30
Prêtre mais surtout compositeur virtuose, Antonio Vivaldi (1678-1741) incarne, à lui seul, l’effervescence musicale du baroque italien. Des orphelinats vénitiens aux cours royales d’Europe, des Quatre saisons aux redécouvertes récentes, son parcours fascine toujours autant qu’il inspire.
Antonio Vivaldi a composé trois Dixit Dominus ( Le Seigneur a dit ), considérés comme des pièces majeures de son œuvre sacrée, ainsi que plusieurs versions du Magnificat.
AACC Saison 2026 5 .
Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie
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English :
Saturday, August 1 Ch?ur éphémère de Conques –
Closing concert of the choral singing workshop Conductor Noëlle Thibon –
Abbatiale Ste Foy de Conques 9:30pm
L’événement Concert Vivaldi Dixit Dominus Magnificat Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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