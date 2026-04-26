Concert clôture de fin de stage VIVALDI Salle de la Rotonde Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Concert Vivaldi Dixit Dominus Magnificat

Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1er août Chœur éphémère de Conques

Concert de clôture stage de chant choral Direction de chœur Noëlle Thibon –

Abbatiale Ste Foy de Conques 21h30

Prêtre mais surtout compositeur virtuose, Antonio Vivaldi (1678-1741) incarne, à lui seul, l’effervescence musicale du baroque italien. Des orphelinats vénitiens aux cours royales d’Europe, des Quatre saisons aux redécouvertes récentes, son parcours fascine toujours autant qu’il inspire.

Antonio Vivaldi a composé trois Dixit Dominus ( Le Seigneur a dit ), considérés comme des pièces majeures de son œuvre sacrée, ainsi que plusieurs versions du Magnificat.

AACC Saison 2026 5 .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

Saturday, August 1 Ch?ur éphémère de Conques –

Closing concert of the choral singing workshop Conductor Noëlle Thibon –

Abbatiale Ste Foy de Conques 9:30pm

L’événement Concert Vivaldi Dixit Dominus Magnificat Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)