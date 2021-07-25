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Concert église d’Arjac Saint-Cyprien sur Dourdou Conques-en-Rouergue

Concert église d’Arjac Saint-Cyprien sur Dourdou Conques-en-Rouergue

Concert église d’Arjac Saint-Cyprien sur Dourdou Conques-en-Rouergue samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Saint-Cyprien sur Dourdou

Adresse : Eglise d'Arjac

Ville : 12320 Conques-en-Rouergue

Département : Aveyron

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Conques-en-Rouergue

Concert église d’Arjac

Saint-Cyprien sur Dourdou Eglise d’Arjac Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Samedi 25 juillet à 21h
Estelle CANTA Gospels et variétés françaises   .

Saint-Cyprien sur Dourdou Eglise d’Arjac Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 6 19 16 48 48 

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English :

Saturday, July 25 at 9 p.m

L’événement Concert église d’Arjac Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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