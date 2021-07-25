Concert église d’Arjac Saint-Cyprien sur Dourdou Conques-en-Rouergue
Concert église d’Arjac Saint-Cyprien sur Dourdou Conques-en-Rouergue samedi 25 juillet 2026.
Conques-en-Rouergue
Concert église d’Arjac
Saint-Cyprien sur Dourdou Eglise d’Arjac Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25 juillet à 21h
Estelle CANTA Gospels et variétés françaises .
Saint-Cyprien sur Dourdou Eglise d’Arjac Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 6 19 16 48 48
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English :
Saturday, July 25 at 9 p.m
L’événement Concert église d’Arjac Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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