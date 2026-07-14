Repas champêtre et bal Grand-Vabre Les Pélies Conques-en-Rouergue
mardi 14 juillet 2026 · Les Pélies
Informations pratiques
Conques-en-Rouergue
Repas champêtre et bal Grand-Vabre
Les Pélies Grand-Vabre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Aux Pélies, à Grand-Vabre, festivités à partir de 19h00 et feu d’artifice à 23h.
A partir de 19h, repas aligot / saucisse animé par « La Sourdoreille ».
23h bal en plein air gratuit, animé par le groupe « No Réso ».
Soirée organisée par le Foyer Rural de Grand-Vabre.
Pas de réservation possible. .
Les Pélies Grand-Vabre Conques-en-Rouergue 12320 +33 5 65 69 82 38 foyerruralgv@gmail.com
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English :
At Les Pélies, Grand-Vabre, festivities start at 7pm and fireworks at 11pm.
L’événement Repas champêtre et bal Grand-Vabre Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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