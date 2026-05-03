Conques-en-Rouergue

Exposition Espace Amériques

cour de la Mairie de Grand-Vabre Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-12

Une exposition et une vidéo sur le mouvement migratoire de Grand-Vabre vers les USA, l’Argentine et le Canada.

Possibilité de visiter toute l’année en prenant rendez-vous à patrimoinegv@gmail.com

Lieu de mémoire de l’émigration grand-vabroise vers les USA, l’Argentine et le Canada, l’Espace Amériques présente, au travers de cartes, photos et lettres, un témoignage émouvant sur l’histoire de tous ces migrants nés à Grand-Vabre qui, dès la fin du 19ème siècle, n’ont pas hésité à braver l’inconnu d’une nouvelle vie dans un pays qui, pour la plupart d’entre eux, est devenu le leur.

Réalisée par Culture et Patrimoine, une courte vidéo de 35 mn retrace, quant à elle, cet épisode marquant de l’histoire du village en évoquant le voyage des migrants, leur arrivée dans le pays d’accueil, leur nouvelle vie et les échanges avec la famille restée au pays .

cour de la Mairie de Grand-Vabre Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie patrimoinegv@gmail.com

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English :

An exhibition and a video on the migration of people from Grand-Vabre to the United States, Argentina, and Canada.

Visits are available year-round by appointment: patrimoinegv@gmail.com

L’événement Exposition Espace Amériques Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)