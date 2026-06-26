Randonnées équestre à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
lundi 13 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Randonnées équestre à la ferme équestre de la Molière
La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
240
Tarif de base plein tarif
par participant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-15
Venez profiter de 2 jours de randonnées entre Lozère et Aveyron !
2 jours / 1 nuit
nuitée en yourte à la brasserie du Trébatut.
Soirée dégustation de bières artisanales repas
jour 2 déjeuner au relais des lacs au Col de Bonnecombe
Tarif
inclus l’encadrement, l’hébergement et la restauration. Seul le pique-nique du 1er jour est à prévoir. Possible avec son cheval. 240 .
La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 76 94 95 35 desriac.swannie@outlook.fr
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English :
Come enjoy two days of hiking between Lozère and Aveyron!
L’événement Randonnées équestre à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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