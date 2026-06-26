Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Randonnées équestre à la ferme équestre de la Molière

La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

240

Tarif de base plein tarif

par participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-15

Venez profiter de 2 jours de randonnées entre Lozère et Aveyron !

2 jours / 1 nuit

nuitée en yourte à la brasserie du Trébatut.

Soirée dégustation de bières artisanales repas

jour 2 déjeuner au relais des lacs au Col de Bonnecombe

Tarif

inclus l’encadrement, l’hébergement et la restauration. Seul le pique-nique du 1er jour est à prévoir. Possible avec son cheval. 240 .

La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 76 94 95 35 desriac.swannie@outlook.fr

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English :

Come enjoy two days of hiking between Lozère and Aveyron!

L’événement Randonnées équestre à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)