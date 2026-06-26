UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Randonnées équestre à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

lundi 13 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Randonnées équestre à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
La Molière
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
240 Tarif de base plein tarif par participant

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Randonnées équestre à la ferme équestre de la Molière

La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
240
Tarif de base plein tarif
par participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-13
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-15

Venez profiter de 2 jours de randonnées entre Lozère et Aveyron !
2 jours / 1 nuit

nuitée en yourte à la brasserie du Trébatut.
Soirée dégustation de bières artisanales repas
jour 2 déjeuner au relais des lacs au Col de Bonnecombe

Tarif
inclus l’encadrement, l’hébergement et la restauration. Seul le pique-nique du 1er jour est à prévoir. Possible avec son cheval. 240  .

La Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 76 94 95 35  desriac.swannie@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy two days of hiking between Lozère and Aveyron!

L’événement Randonnées équestre à la ferme équestre de la Molière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac (Aveyron)