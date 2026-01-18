Trail sur les traces de la Marmotte Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Trail sur les traces de la Marmotte

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Un cadre fantastique entre vallée du Lot et contreforts de l’Aubrac pour une épreuve amateur axée sur la découverte et le plaisir d’être plongé au coeur d’un écrin de nature authentique.

Rendez-vous le dimanche 5 juillet à Saint-Geniez-d’Olt pour une nouvelle édition pleine de nature, de sport et de bonne humeur.

– 2 parcours de trail en solo

24 Km 900 D+

10 Km

– 2 parcours de trail en relais

10 km/345 D+

14 km/ 555 D+

Une randonnée marche nordique de 12km 530 D+ .

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 31

English :

A fantastic setting between the Lot valley and the foothills of the Aubrac for an amateur event focused on discovery and the pleasure of being immersed in the heart of an authentic natural setting.

