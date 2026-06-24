Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 8 juillet 2026.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose

Route des Monts d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Cet été, découvrez la grimpe d’arbres avec Symbiose ! Il s’agit d’une grimpe douce, nomade et éphémère dans les arbres.

Séance encadrée à Saint Geniez d’Olt à partir de 6 ans 12 €/pers. durée 1h30

Maximum 8 personnes par groupe (minimum 4 personnes).

Tenue à prévoir chaussures de randonnée ou baskets, short long ou pantalon, cheveux attachés. Pas de crop top.

Sur inscription seulement 06 59 47 49 10 12 .

Route des Monts d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

This %E9t%E9, discover tree climbing with Symbiose! It’s a gentle, nomadic, and %E9ph%E9m%E8re way to climb trees.

L’événement Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)