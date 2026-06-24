Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 8 juillet 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose
Route des Monts d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Cet été, découvrez la grimpe d’arbres avec Symbiose ! Il s’agit d’une grimpe douce, nomade et éphémère dans les arbres.
Séance encadrée à Saint Geniez d’Olt à partir de 6 ans 12 €/pers. durée 1h30
Maximum 8 personnes par groupe (minimum 4 personnes).
Tenue à prévoir chaussures de randonnée ou baskets, short long ou pantalon, cheveux attachés. Pas de crop top.
Sur inscription seulement 06 59 47 49 10 12 .
Route des Monts d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
This %E9t%E9, discover tree climbing with Symbiose! It’s a gentle, nomadic, and %E9ph%E9m%E8re way to climb trees.
L’événement Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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