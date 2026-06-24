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Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Route des Monts d'Aubrac
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Tarif
12 Tarif de base plein tarif

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose

Route des Monts d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Cet été, découvrez la grimpe d’arbres avec Symbiose ! Il s’agit d’une grimpe douce, nomade et éphémère dans les arbres.
Séance encadrée à Saint Geniez d’Olt à partir de 6 ans 12 €/pers. durée 1h30
Maximum 8 personnes par groupe (minimum 4 personnes).
Tenue à prévoir chaussures de randonnée ou baskets, short long ou pantalon, cheveux attachés. Pas de crop top.
Sur inscription seulement 06 59 47 49 10 12  .

Route des Monts d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

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English :

This %E9t%E9, discover tree climbing with Symbiose! It’s a gentle, nomadic, and %E9ph%E9m%E8re way to climb trees.

L’événement Séance découverte de grimpe d’arbres avec Symbiose Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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