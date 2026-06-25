Renforcement musculaire aux Paredous Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Renforcement musculaire aux Paredous Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac lundi 6 juillet 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Renforcement musculaire aux Paredous
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-22 2026-08-03 2026-08-14
Cet été, Agathe & Good Feeling vous propose des séances de renforcement musculaire au parc des Paredous.
Séance accessible à tous à partir de 16 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Durée 1h
Au programme renforcement, cardio, callisthénie, flow circuit
Tarif 10€/pers
Nombre maximum de participants 10 (minimum 4 personnes)
Prévoir baskets, tenue de sport, tapis (si possible, sinon prêté), serviette et gourde.
Réservation 06 59 47 49 10 10 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 59 47 49 10 agathe.janik@gmail.com
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English :
This summer, Agathe & Good Feeling is offering strength training sessions at Paredous Park.
L’événement Renforcement musculaire aux Paredous Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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