Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Renforcement musculaire aux Paredous

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-22 2026-08-03 2026-08-14

Cet été, Agathe & Good Feeling vous propose des séances de renforcement musculaire au parc des Paredous.

Séance accessible à tous à partir de 16 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Durée 1h

Au programme renforcement, cardio, callisthénie, flow circuit

Tarif 10€/pers

Nombre maximum de participants 10 (minimum 4 personnes)

Prévoir baskets, tenue de sport, tapis (si possible, sinon prêté), serviette et gourde.

Réservation 06 59 47 49 10 10 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 59 47 49 10 agathe.janik@gmail.com

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English :

This summer, Agathe & Good Feeling is offering strength training sessions at Paredous Park.

L’événement Renforcement musculaire aux Paredous Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)