Informations pratiques

Naucelle

Exposition La fournée de l’été 2026

3 Rue du Four Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-13

Exposition collective d’œuvres variées.

Une dizaine d’artistes du Collectif des Artistes Naucellois (CAN) partage son lieu d’exposition avec de jeunes artistes aveyronnais qui exposent pour la première fois. Vernissage à la Quincaillerie, le 18 juillet à 11h. .

3 Rue du Four Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 10 89 91 60 corinnebouteleux@aol.com

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English :

Group exhibition of varied works.

L’événement Exposition La fournée de l’été 2026 Naucelle a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)