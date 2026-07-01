Exposition La fournée de l’été 2026 Naucelle
lundi 13 juillet 2026 · Naucelle
Informations pratiques
Naucelle
Exposition La fournée de l’été 2026
3 Rue du Four Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-13
Exposition collective d’œuvres variées.
Une dizaine d’artistes du Collectif des Artistes Naucellois (CAN) partage son lieu d’exposition avec de jeunes artistes aveyronnais qui exposent pour la première fois. Vernissage à la Quincaillerie, le 18 juillet à 11h. .
3 Rue du Four Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 10 89 91 60 corinnebouteleux@aol.com
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English :
Group exhibition of varied works.
L’événement Exposition La fournée de l’été 2026 Naucelle a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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