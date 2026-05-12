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Marché nocturne Naucelle Naucelle

Marché nocturne Naucelle Naucelle

Marché nocturne Naucelle Naucelle mercredi 22 juillet 2026.

Ville : 12800 Naucelle

Département : Aveyron

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Naucelle

Marché nocturne Naucelle

Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Un moment convivial où déguster le meilleur de notre terroir dans une ambiance musicale !
Animation musicale par la CARRIOLE
Marché de producteur·ice·s et d’artisan·e·s (plus d’une vingtaine d’exposant·e·s)
Restauration sur place.   .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie   naucelle.actions@gmail.com

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English :

A convivial moment to taste the best of our terroir in a musical atmosphere!

L’événement Marché nocturne Naucelle Naucelle a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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