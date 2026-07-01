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Randonnée dans la fraîcheur du matin Naucelle-Jalenques Naucelle

jeudi 30 juillet 2026 · Naucelle

Randonnée dans la fraîcheur du matin Naucelle-Jalenques Naucelle

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Ville
12800 Naucelle
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Naucelle

Randonnée dans la fraîcheur du matin Naucelle-Jalenques

Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

La plus belle façon de découvrir notre Ségala sauvage de caractère , n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !
Distance 6 km
Difficulté **
Durée  2h30
Départ 9h
Covoiturage  non
Animateurs  Jean-Marie MALGOUYRES (06 70 72 30 85) & Claude COSTES (06 60 53 70 14)
Rendez-vous devant l’espace aquatique, Place F. Mistral, 10 min avant le départ
Détails pratiques
Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie et crème solaire.
Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers.   .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 60 53 70 14  randonneurs_naucellois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isn’t hiking the best way to discover our Ségala wilderness of character ? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!

L’événement Randonnée dans la fraîcheur du matin Naucelle-Jalenques Naucelle a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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