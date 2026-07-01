Informations pratiques

Naucelle

Randonnée dans la fraîcheur du matin Naucelle-Jalenques

Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

La plus belle façon de découvrir notre Ségala sauvage de caractère , n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !

Distance 6 km

Difficulté **

Durée 2h30

Départ 9h

Covoiturage non

Animateurs Jean-Marie MALGOUYRES (06 70 72 30 85) & Claude COSTES (06 60 53 70 14)

Rendez-vous devant l’espace aquatique, Place F. Mistral, 10 min avant le départ

Détails pratiques

Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie et crème solaire.

Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.

Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers. .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 60 53 70 14 randonneurs_naucellois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isn’t hiking the best way to discover our Ségala wilderness of character ? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!

L’événement Randonnée dans la fraîcheur du matin Naucelle-Jalenques Naucelle a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)