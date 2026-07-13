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Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi « Château du Bosc » Naucelle

jeudi 6 août 2026 · Naucelle

Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi « Château du Bosc » Naucelle

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Ville
12800 Naucelle
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Naucelle

Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi « Château du Bosc »

Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

La plus belle façon de découvrir notre Ségala « sauvage de caractère », n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !
Le plus apéritif offert par l’office de tourisme Pays Ségali dans la cour du château
Distance 7 km
Difficulté **
Durée : 2h30
Départ : 17h30
Covoiturage : oui
Animateurs : Claude COSTES (06 60 53 70 14) & René BARRES (07 80 54 47 68)
Rendez-vous sur le parking devant Intermarché, 10 min avant le départ
Détails pratiques :
Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie et crème solaire.
Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers.   .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 60 53 70 14  randonneurs_naucellois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isn’t hiking the best way to discover our Ségala « wilderness of character »? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!

L’événement Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi « Château du Bosc » Naucelle a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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