Informations pratiques

Naucelle

Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi « Château du Bosc »

Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La plus belle façon de découvrir notre Ségala « sauvage de caractère », n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !

Le plus apéritif offert par l’office de tourisme Pays Ségali dans la cour du château

Distance 7 km

Difficulté **

Durée : 2h30

Départ : 17h30

Covoiturage : oui

Animateurs : Claude COSTES (06 60 53 70 14) & René BARRES (07 80 54 47 68)

Rendez-vous sur le parking devant Intermarché, 10 min avant le départ

Détails pratiques :

Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie et crème solaire.

Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.

Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers. .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 60 53 70 14 randonneurs_naucellois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isn’t hiking the best way to discover our Ségala « wilderness of character »? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!

L’événement Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi « Château du Bosc » Naucelle a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)