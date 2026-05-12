Naucelle

Vide grenier et exposition de voitures anciennes

Place du Ségala et Bd Eugène Viala Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez faire de bonnes affaires pendant les beaux jours !

L’occasion de faire de bonnes affaires et de belles rencontres le vide grenier !

Profitez également de cette journée sur Naucelle pour faire vos achats de produits locaux au marché hebdomadaire le matin !*

Pour exposer sa voiture ancienne, renseignements au 06 83 06 08 29

En plein air, peu d’ombre, prévoir protection pour le soleil

Exposition de voitures anciennes sur la place du Ségala et Boulevard Eugène Viala.

Ouvert à toutes et tous.

Organisé par Naucelle Actions. .

Place du Ségala et Bd Eugène Viala Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 66 72 naucelle.actions@gmail.com

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English :

Come and do great business during the summer months!

L’événement Vide grenier et exposition de voitures anciennes Naucelle a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)