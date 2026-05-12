Vide grenier et exposition de voitures anciennes Naucelle
Vide grenier et exposition de voitures anciennes Naucelle samedi 18 juillet 2026.
Naucelle
Vide grenier et exposition de voitures anciennes
Place du Ségala et Bd Eugène Viala Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez faire de bonnes affaires pendant les beaux jours !
L’occasion de faire de bonnes affaires et de belles rencontres le vide grenier !
Profitez également de cette journée sur Naucelle pour faire vos achats de produits locaux au marché hebdomadaire le matin !*
Pour exposer sa voiture ancienne, renseignements au 06 83 06 08 29
En plein air, peu d’ombre, prévoir protection pour le soleil
Exposition de voitures anciennes sur la place du Ségala et Boulevard Eugène Viala.
Ouvert à toutes et tous.
Organisé par Naucelle Actions. .
Place du Ségala et Bd Eugène Viala Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 66 72 naucelle.actions@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and do great business during the summer months!
L’événement Vide grenier et exposition de voitures anciennes Naucelle a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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