Vide grenier Naucelle
Vide grenier Naucelle samedi 8 août 2026.
Naucelle
Vide grenier
Place du Ségala et Bd Eugène Viala Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez faire de bonnes affaires pendant les beaux jours !
L’occasion de faire de bonnes affaires et de belles rencontres le vide grenier !
Profitez également de cette journée sur Naucelle pour faire vos achats de produits locaux au marché hebdomadaire le matin !*
En plein air, peu d’ombre, prévoir protection pour le soleil
Ouvert à toutes et tous.
Organisé par Naucelle Actions. .
Place du Ségala et Bd Eugène Viala Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 66 72 naucelle.actions@gmail.com
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English :
Come and do great business during the summer months!
L’événement Vide grenier Naucelle a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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