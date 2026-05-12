Naucelle

Vide grenier

Place du Ségala et Bd Eugène Viala Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez faire de bonnes affaires pendant les beaux jours !

L’occasion de faire de bonnes affaires et de belles rencontres le vide grenier !

Profitez également de cette journée sur Naucelle pour faire vos achats de produits locaux au marché hebdomadaire le matin !*

En plein air, peu d’ombre, prévoir protection pour le soleil

Ouvert à toutes et tous.

Organisé par Naucelle Actions. .

Place du Ségala et Bd Eugène Viala Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 66 72 naucelle.actions@gmail.com

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English :

Come and do great business during the summer months!

L’événement Vide grenier Naucelle a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)