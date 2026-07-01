La caravane du sport Naucelle
vendredi 24 juillet 2026 · Naucelle
Informations pratiques
Naucelle
La caravane du sport
vallon des sports Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Une manifestation itinérante à la découverte de sports insolites !
Ce concept permet de faire découvrir plusieurs sports, à des personnes n’ayant pas toujours la possibilité de les pratiquer. Outre l’objectif d’initier de manière ludique à ces activités, il favorise l’augmentation du nombre de jeunes licenciés dans les clubs.
De nombreuses pratiques à découvrir durant cette tournée de la caravane du sport en Ségala ! .
vallon des sports Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 7 82 59 43 10
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English :
A travelling event to discover unusual sports!
L’événement La caravane du sport Naucelle a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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