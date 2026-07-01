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AGENDA · Naucelle

La caravane du sport Naucelle

vendredi 24 juillet 2026 · Naucelle

La caravane du sport Naucelle

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
vallon des sports
Ville
12800 Naucelle
Département
Aveyron
Tarif

Naucelle

La caravane du sport

vallon des sports Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Une manifestation itinérante à la découverte de sports insolites !
Ce concept permet de faire découvrir plusieurs sports, à des personnes n’ayant pas toujours la possibilité de les pratiquer. Outre l’objectif d’initier de manière ludique à ces activités, il favorise l’augmentation du nombre de jeunes licenciés dans les clubs.
De nombreuses pratiques à découvrir durant cette tournée de la caravane du sport en Ségala !   .

vallon des sports Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 7 82 59 43 10 

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English :

A travelling event to discover unusual sports!

L’événement La caravane du sport Naucelle a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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