Grand quine d’été Naucelle
Grand quine d’été Naucelle mercredi 29 juillet 2026.
Naucelle
Grand quine d’été
Rue de la capelote Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
GRAND QUINE D’ÉTÉ UNE FÊTE À NE PAS MANQUER !
Lots de produits locaux, gâteaux à la broche, corbeilles garnis, bon d’achats dans les commerces naucellois.
1 partie gratuite pour les jeunes jusqu’à 12 ans. .
Rue de la capelote Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 69 42 28 22
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English :
GRAND QUINE D’ÉTÉ? A PARTY NOT TO BE MISSED!
L’événement Grand quine d’été Naucelle a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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