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Grand quine d’été Naucelle

Grand quine d’été Naucelle

Grand quine d’été Naucelle mercredi 29 juillet 2026.

Adresse
Rue de la capelote
Ville
12800 Naucelle
Département
Aveyron
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Tarif

Naucelle

Grand quine d’été

Rue de la capelote Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

GRAND QUINE D’ÉTÉ UNE FÊTE À NE PAS MANQUER !
 Lots de produits locaux, gâteaux à la broche, corbeilles garnis, bon d’achats dans les commerces naucellois.
1 partie gratuite pour les jeunes jusqu’à 12 ans.   .

Rue de la capelote Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 69 42 28 22 

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English :

GRAND QUINE D’ÉTÉ? A PARTY NOT TO BE MISSED!

L’événement Grand quine d’été Naucelle a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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