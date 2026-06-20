Naucelle

Grand quine d’été

Rue de la capelote Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

GRAND QUINE D’ÉTÉ UNE FÊTE À NE PAS MANQUER !

Lots de produits locaux, gâteaux à la broche, corbeilles garnis, bon d’achats dans les commerces naucellois.

1 partie gratuite pour les jeunes jusqu’à 12 ans. .

Rue de la capelote Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 69 42 28 22

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English :

GRAND QUINE D’ÉTÉ? A PARTY NOT TO BE MISSED!

L’événement Grand quine d’été Naucelle a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)