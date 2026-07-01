Randonnée dans la fraîcheur du matin La Vallée de la Nauze Calmont Naucelle
jeudi 23 juillet 2026 · Naucelle
Informations pratiques
Naucelle
Randonnée dans la fraîcheur du matin La Vallée de la Nauze Calmont
Place F. Mistral Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La plus belle façon de découvrir notre Ségala sauvage de caractère , n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !
Distance 8 km
Difficulté **
Durée 2h45
Départ 9h
Covoiturage oui
Animateurs Jean-Marie MALGOUYRES (06 70 72 30 85) & Francis TREBOSC (06 72 04 35 07)
Rendez-vous sur le parking devant Intermarché, 10 min avant le départ
Détails pratiques
Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie et crème solaire.
Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers. .
Place F. Mistral Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 70 72 30 85 randonneurs_naucellois@orange.fr
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English :
Isn’t hiking the best way to discover our Ségala wilderness of character ? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!
L’événement Randonnée dans la fraîcheur du matin La Vallée de la Nauze Calmont Naucelle a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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